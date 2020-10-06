Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı twitter üzerinden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ile ilgili ifadelerine tepki gösterdi.

Irkçılığın ve ayrımcılığın Batı ülkelerinde zehirli bir sarmaşık gibi yayıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Irkçılık ve İslam düşmanlığıyla yüzleşmek yerine hedef saptıranlar, en büyük kötülüğü kendi toplumlarına yapmaktadır.

Bugün görmezden geldikleri sorunlar, yarın daha büyük felaketler olarak karşılarına çıkacaktır."