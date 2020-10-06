TBMM Genel Kurulu’nda Mali ve Orta Afrika’ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşmeleri düzenlendi. Görüşmeler sonunda oylanan tezkere kabul edildi.
Mali ve Orta Afrika’ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere kabul edildi
06.10.2020 - 21:40 | Son Güncelleme: 06.10.2020 - 21:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mali ve Orta Afrika’ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.
Etiketler : tbmm genel kurulu,mali,orta afrika,
737051 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/737051.aspx
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