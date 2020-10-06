Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulu’nda Lübnan’a asker gönderilmesinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşmeleri düzenlendi. Yapılan oylamada Lübnan’a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi.