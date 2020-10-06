TBMM Genel Kurulu’nda Lübnan’a asker gönderilmesinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşmeleri düzenlendi. Yapılan oylamada Lübnan’a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi.
Lübnan’a Birleşmiş Milletler Görev Gücü kapsamında asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi
06.10.2020 - 23:33 | Son Güncelleme: 06.10.2020 - 23:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Lübnan’a Birleşmiş Milletler Görev Gücü kapsamında asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.
Etiketler : tbmm genel kurulu,lübnan,
737071 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/737071.aspx
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