Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Maraş meselesinde yeni bir safhaya geçiyoruz. Maraş'ta attığımız bu geri dönülmez adımın KKTC'ye, bütün hemşehrilerimize ve adanın tamamına hayırlı olmasını diliyorum" diyen Tatar “Perşembe günü sabah saatlerinde halkımızın Maraş dâhilinde istifade etmeye başlayacak” diye konuştu.

Ersin Tatar şu açıklamalarda bulundu: Barış Harekâtı ardından Maraş da kendi kaderine terk edilmişti. 90'lı yıllarda defalarca masaya getirilmesine rağmen Rum Kesimi sebebiyle neticeye kavuşturulamamıştır. 2019'da halkımıza verdiğimiz sözlerden birisi Kapalı Maraş'ın açılmasıydı. Çalışmalarımızı bir aşamaya getirdik ve ilk somut adımı atıyoruz. Perşembe günü sabah saatlerinde halkımızın Maraş dahilinde istifade etmeye başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da tarihî kararla ilgili olarak “Maraş’ın KKTC toprağı olduğu bir gerçektir. Maraş’ın sahil şeridini halkın istifadesine sunma kararını sonuna kadar destekliyoruz” dedi. “Çözümsüzlüğün bedeli hep Kıbrıs Türkü’ne ödetilmek istmiştir” diyen Erdoğan, söyle konuştu: Maraş da bu çözümsüzlüğün bir parçası olarak kapalı kalmıştır. 2017'de yapılan çok taraflı görüşmelerin ardından artık Kıbrıs'ta kapsamlı bir çözüm ihtimali kalmadığı görülmüştür. Kıbrıs'ın geleceğini hayaller yerine somut gerçekler üzerine inşa etme kararı aldık. Hazırladığınız yol haritası çerçevesinde bu kararınızı sonuna kadar destekliyoruz. Sizin bu cesur kararınız için şahsım, milletim adına tebrik ediyorum.

TOROSLARIN SUYU KKTC'YE AKTI

KKTC'ye içme ve kullanma suyu taşıyan hattın deniz geçiş sisteminde yaşanan arızanın giderilmesiyle Torosların suyu yeniden KKTC'ye aktı. Açık denizde çalışan altı donanımlı iş gemisi, dört römorkör ve dört hizmet teknesiyle deniz dibindeki hasarlı borular yenileriyle değiştirildi. Arıza, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü teknik ekibi ve yüklenici firmadan toplam 325 kişinin çalışmasıyla giderildi.