Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Yılı Açılış Töreni’nde konuşan Soylu, sokağa çıkma talimatını HDP’nin sözde eş başkanının verdiğini belirterek şöyle konuştu: Altı yıl geçmiş de neden yargı bugün bakıyormuş da, neden böyle yapıyormuş da!.. Altı yıl önce bunun talimatını verenleri, mağdur edebiyatıyla birlikte bugün aklamaya çalışanlara tek bir cümlemiz var, bu dünyanın öteki dünyası da var. Esas adalet, hakkaniyet orada.

Siyasi partilerin genel başkanlarına sesleniyorum, üç siyasi partinin genel başkanının benim bilebildiğim kadarıyla HDP Genel Merkezini arayıp bu talimatları veren hukuk çerçevesinde gözaltına alındıktan sonra geçmiş olsun dileği iletmeleri ne demektir? Ya biz aklımızı peynir ekmekle yedik ya bize bu ülkenin değerlerini, ezan, bayrak, millet, bütünlük, tevhid anlayışını bize yanlış öğrettiler ya da birileri zıvanadan çıkmış durumda.

Mağdur edebiyatının, 21. yüzyılda terör örgütlerinin yeni silahı olduğunu ifade eden Soylu, bu oyuna kimsenin gelmemesi gerektiğini söyledi.

Soylu “6-8 Ekim olayları için söylüyorum, devlet unutmaz, devlet unutursa devlet olmaz” dedi.