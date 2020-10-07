Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla 24 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Polis ekiplerinin adreslerde arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye operasyon
07.10.2020 - 07:36 | Son Güncelleme: 07.10.2020 - 07:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da terör örgütü MLKP’ye yönelik operasyon düzenlendi.
Etiketler : mlkp,mlkp operasyon,
737123 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/737123.aspx
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