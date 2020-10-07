MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada, firari sanık Can Dündar'ın mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.
MİT tırları davasında Can Dündar'ın mal varlıklarına el konulması kararı
07.10.2020 - 14:00 | Son Güncelleme: 07.10.2020 - 14:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada, firari sanık Can Dündar'ın mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.
Etiketler : MİT tırları,
737179 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/737179.aspx
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