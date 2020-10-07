Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya'da bulunan EOD, SAS ve PMKİ timlerimiz, darbeci Hafter güçlerinin tuzakladığı, siviller için büyük tehlike oluşturan, Tacura, Okba, Homs ve Misrata bölgelerindeki mayın/EYP ve patlamamış mühimmatları imha ediyor." ifadelerine yer verildi.
Libya'da darbeci Hafter'in tuzakladığı mühimmatları TSK timleri imha ediyor
07.10.2020 - 14:58 | Son Güncelleme: 07.10.2020 - 15:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Libya'da darbeci Hafter güçlerinin tuzakladığı mayın, el yapımı patlayıcı (EYP) ve patlamamış mühimmatları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) patlayıcıyla ilgili timlerinin imha ettiği bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,TSK,Libya,
737193 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/737193.aspx
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