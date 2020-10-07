Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat:16.26 sıralarında merkez üstü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık yerin 7,5 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
Deprem kent merkezinde hissedildi.
Elazığ’da 3.8 büyüklüğünde deprem
07.10.2020 - 16:47 | Son Güncelleme: 07.10.2020 - 16:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ’da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat:16.26 sıralarında merkez üstü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık yerin 7,5 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : deprem,Elazığ,story_,
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