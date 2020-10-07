Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında ayaklarından zincirlenmiş halde bulunan çocuk hakkında açıklama yaptı. Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün konuya müdahil olduğu belirtilen açıklamada, “Çocuğumuzun üstün yararı gözetilerek, psikososyal gelişiminin olumsuz etkilenmemesi için mesleki çalışma başlatılmıştır. Konu hem Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz hem de Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz uzman ekipleri tarafından yakın takip edilmektedir. Çocuğumuz şu an Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimimizedir (ÇOKİM). Mesleki çalışmaların tamamlanmasının ardından gerekli tedbirler alınacaktır” denildi.