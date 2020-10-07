Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuveyt ziyaretinin ardından Katar'ın başkenti Doha'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını tamamladı. Doha’ya gerçekleştirdiği günübirlik ziyareti kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Deniz Sarayı’nda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarının ardından Doha'dan ayrıldı.

Erdoğan'a Kuveyt ve Katar ziyaretlerinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.