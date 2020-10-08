Kararda, Genel Kurulun 6 Ekim tarihli 2'nci birleşiminde yapılan seçim sonucunda, AK Parti'den Ayşenur Kurtoğlu, CHP'den Tamer Aksoy ve HDP'den Bayram Arslan'ın Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine seçildiği yer aldı.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyelikleri için yapılan seçime dair TBMM kararı Resmi Gazete'de
08.10.2020 - 03:40 | Son Güncelleme: 08.10.2020 - 03:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kişisel Verileri Koruma Kuruluna 3 üyenin seçilmesine dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak: AA
Etiketler : resmi gazete,
737303 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/737303.aspx
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