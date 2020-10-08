Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek” denildi.
MSB: Haftanin bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
08.10.2020 - 22:05 | Son Güncelleme: 08.10.2020 - 22:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak’ın kuzeyinde Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Etiketler : msb,haftanin,pkk,terörist,
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