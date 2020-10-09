Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara, Denizli, Adıyaman, Bursa, Malatya ve Erzurum il sağlık müdürlerimizle ayrı ayrı video konferans görüşmeleri gerçekleştirdik. Bu 6 kentimizde, salgına karşı gelinen son noktayı, hastanelerimizdeki yatak doluluk oranlarını ve filyasyon çalışmalarını ele aldık” ifadelerine yer verdi.