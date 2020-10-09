Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara, Denizli, Adıyaman, Bursa, Malatya ve Erzurum il sağlık müdürlerimizle ayrı ayrı video konferans görüşmeleri gerçekleştirdik. Bu 6 kentimizde, salgına karşı gelinen son noktayı, hastanelerimizdeki yatak doluluk oranlarını ve filyasyon çalışmalarını ele aldık” ifadelerine yer verdi.
Bakan Koca, 6 ilin sağlık müdürleriyle görüştü
09.10.2020 - 02:24 | Son Güncelleme: 09.10.2020 - 02:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 ilin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.
Etiketler : il sağlık müdürü,fahrettin koca,sağlık bakanı,
737533 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/737533.aspx
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