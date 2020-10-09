Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3 yaşındaki Rüzgar Ege Ş.’nin dram dolu kısacık hayatı daha doğarken başladı. Doğuştan hipoplastik sol kalp sendromu rahatsızlığı bulunan Rüzgar Ege Ş. ilk önce geçen şubat ayında gündeme geldi. Yardım talebinde bulunan anne Zeynep Büşra Y.nin çağrısı sonrası Rüzgar için İstanbul’da özel bir hastane ayarlandı. Talihsiz çocuk, 26 Ağustos'ta başarılı bir ameliyat geçirerek sağlığına kavuştu.

Her şey yoluna girmişken duyanların midesini bulandıran haber önceki gün geldi.



ANNE VE SEVGİLİSİ GÖZALTINDA

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan minik Rüzgar, kurtarılamadı. Hastanede yapılan müdahale esnasında görevliler, çocuğun cinsel istismara uğramış olabileceği şüphesi üzerine polise haber verdi. Bunun üzerine anne Zeynep Büşra Y. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından “nitelikli kasten adam öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar” suçlarından adli makamlara sevk edilen anne ve erkek arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Minik Rüzgar da dün toprağa verildi.