Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 295 Covid-19 testi yapıldı, 1629 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 55 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1398 oldu. Son 24 saatte 1402 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 291 bin 754'e yükseldi.

"AĞIR HASTA SAYIMIZI DÜŞÜRMEK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında "Bugün yeni 1.629 hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.398. Ağır hasta sayımızı düşürmek için mücadele ediyoruz. Hastalarımızın durumu ilerlemeden tespit edebilmek için yoğun filyasyon çalışması yürütülüyor. Bu emeklere tedbirlere uyarak destek olun" ifadelerine yer verdi.