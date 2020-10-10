Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinden geri adım atmayan Türkiye, yavru vatan KKTC’nin menfaatlerinin korunması ve ekonomik olarak kalkınması için de son dönemde tarihi adımlar atıyor. KKTC ile imzalanan ‘İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması’ kapsamında Türkiye, Lefkoşa’ya 1,03 milyar TL hibe desteğinde bulunurken; sağlıktan eğitime, savunmadan ulaştırma ve turizm sektörüne kadar KKTC’de birçok projeye katkı sağlanıyor. 46 yıldır kapalı olan Maraş’ın açılmasıyla ardından önemli bir kalkınma hamle yapılırken, geçtiğimiz günlerde de Anadolu suyu yeniden KKTC halkıyla buluştu.

Bölgedeki hidrokarbon yataklarından KKTC’nin de hakkı olduğunu savunan Ankara, belirlenen sahalarda TPAO’ya verilen ruhsatlarla KKTC’nin ilan ettiği kıta sahanlığı alanlarında sismik araştırma ve sondaj faaliyetleri gerçekleştiriyor.

DENİZ VE HAVA ÜSSÜ

Daha önce yerli İHA’lar için operasyonel hâle getirilen Geçitkale Havaalanı’nın hava üssüne dönüştürülmesi planlanırken Gazimağusa’ya 35-40 kilometre uzaklıktaki İskele Boğazı çevresinde ise bir deniz üssünün kurulacağı belirtiliyor.

TURİZM’E AYRI ÖNEM

KKTC’de turizmin güçlendirilmesi öncelik verilecek projeler arasında bulunuyor. Bu çerçevede KKTC’de turizmin güçlendirmek için bu yıl içinde 20 milyon liralık turizm desteği sağlandı. Ayrıca Türkiye’nin destekleriyle KKTC Polis teşkilatının güçlendirilmesine ve organize sanayi bölgelerinin altyapı çalışmalarına katkı verilecek. Anıtlar, şehitlikler, müzelerin bakım ve onarımına destek sağlanacak.

TOPLU TAŞIMA MODERNLEŞİYOR

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın çalışmalarıyla KKTC’de toplu taşıma sisteminin modern bir yapıya kavuşması için çaba sarf ediliyor. KKTC’deki mevcut toplu taşıma sisteminin kapsamlı analizi yapılarak toplu taşıma sistemine ilişkin bütün bileşenler, hatlar, duraklar, çalışanlar, araçlar, yolcular, sayısallaştırılarak dijital ortama aktarılacak. Elektronik ücret toplama sistemine geçilecek.

500 YATAKLI HASTANE

Bu yıl içinde KKTC'ye 25,3 milyon liralık sağlık malzemesi ve gıda yardımı ulaştırılırken Türkiye tarafından yaptırılan "KKTC Acil Durum Hastanesi"nin inşaat çalışmaları son sürat devam ediyor. KKTC’de yapılacak önemli projelerden birisi de Lefkoşa’ya 500 yataklı hastane projesi.