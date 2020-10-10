Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için büyük kahramanlık gösterdiği ve büyük başarılar kazandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ermenistan, artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir. Bu adım atılıncaya kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Ateşkese uymadılar! Ermeniler yine sözünde durmadı Son dakika! Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun ateşkesi kabaca ihlal ederek saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.