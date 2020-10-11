Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Bu sene İstanbul'da gerçekleşecek Formula 1'in yapılacağı asfaltı yenileyeceğiz, bugün asfalt kazıma işlemine başladık.
Bakan Karaismailoğlu: Formula 1'in yapılacağı asfaltı yenileyeceğiz
11.10.2020 - 11:38 | Son Güncelleme: 11.10.2020 - 11:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Bu sene İstanbul'da gerçekleşecek Formula 1'in yapılacağı asfaltı yenileyeceğiz, bugün asfalt kazıma işlemine başladık.
Etiketler : Adil Karaismailoğlu,
738094 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/738094.aspx
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