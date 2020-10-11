Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de son 24 saatte 109 bin 301 Covid-19 testi yapıldı, 1502 kişiye hastalık tanısı konuldu, 59 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1411 olurken, 1212 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 294 bin 357'ye yükseldi.

KOCA'DAN TEDBİR MESAJI

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün 1.502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1.411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin" dedi.