Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde 12 Ekim’de başlaması beklenen 1 ay sürecek olan derz yenileme çalışması 2 gün ertelendi. Karayollarından alınan bilgiye göre, 14 Ekim itibariyle yolun Ankara yönünün ulaşıma kapatılacağı belirtilirken, sürücülerin, Kaynaşlı Gişeleri'nden D-100 karayoluna yönlendirileceği ifade edildi. D-100 karayolunun Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücülerin ise, otoyola Abant Kavşağı'ndan giriş yapacakları açıklandı.
Otoyolun Ankara yönünde 1 ay sürecek çalışmanın 14 Kasım'da tamamlanacağı öğrenildi.
TEM'in Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü 1 ay kapalı kalacak
11.10.2020 - 19:32 | Son Güncelleme: 11.10.2020 - 19:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bolu’da, yarın başlaması beklenen TEM otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikametindeki 1 ay sürecek derz yenileme çalışması 2 gün ertelendi.
Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde 12 Ekim’de başlaması beklenen 1 ay sürecek olan derz yenileme çalışması 2 gün ertelendi. Karayollarından alınan bilgiye göre, 14 Ekim itibariyle yolun Ankara yönünün ulaşıma kapatılacağı belirtilirken, sürücülerin, Kaynaşlı Gişeleri'nden D-100 karayoluna yönlendirileceği ifade edildi. D-100 karayolunun Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücülerin ise, otoyola Abant Kavşağı'ndan giriş yapacakları açıklandı.
Etiketler : tem,ankara,kapalı yol,yol çalışması,
738213 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/738213.aspx
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