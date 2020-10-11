Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nde çıkan ve büyük bir alanda etkili olan yangına Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı itfaiye ekipleri ile yöre halkı müdahale etti. Sazlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın uzun süren çalışmalar sonrasında kontrol altına alınabildi.

Yöre halkının traktörleri ile destek verdiği yangına İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

Bölgede yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.