Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından, kız çocuklarıyla ebru yaptığı bir fotoğrafını paylaşarak "Sizler yarınlarımızsınız... Bu sene mesafelerimiz uzak olsa da gönüllerimiz bir. Tüm kız çocuklarımızın Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk'tan Dünya Kız Çocukları Günü'nü paylaşımı
11.10.2020 - 20:53 | Son Güncelleme: 11.10.2020 - 20:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı.
Etiketler : Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,Dünya Kız Çocukları Günü,
738224 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/738224.aspx
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