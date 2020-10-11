Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından, kız çocuklarıyla ebru yaptığı bir fotoğrafını paylaşarak "Sizler yarınlarımızsınız... Bu sene mesafelerimiz uzak olsa da gönüllerimiz bir. Tüm kız çocuklarımızın Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.