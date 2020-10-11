Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, kızıyla çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Bir masal dünyasıdır baba-kız ilişkisi. Her baba kızı için bir kahraman, her kız çocuğu da babasının prensesidir." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 'Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı
11.10.2020 - 21:03 | Son Güncelleme: 11.10.2020 - 21:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dünya Kız Çocukları Günü"nü kutladı.
Etiketler : fuat oktay,Dünya Kız Çocukları Günü,
738226 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/738226.aspx
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