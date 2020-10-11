Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, kızıyla çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Bir masal dünyasıdır baba-kız ilişkisi. Her baba kızı için bir kahraman, her kız çocuğu da babasının prensesidir." ifadesini kullandı.