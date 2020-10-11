Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24 Temmuz 2020 Cuma günü tekrar ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, açılışının üzerinden 80 gün geçmesine rağmen ziyaretçilerin yoğun ilgisini görmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müjde' diyerek duyurmasının ardından, İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak hizmet veren Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması oldukça sevinçle karşılanmıştı.

İstanbul Müftülüğü yetkilileri, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne normal günlerde 15 bin, cuma ve hafta sonları 25 ile 30 bin arasında ziyaretçi geldiğini belirtiyor.

Ayasofya 24 saat açık.

Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından binlerce insan günün her saati gelebiliyor.

Şimdiye kadar 1,5 milyondan fazla kişi Ayasofya’da ibadet etmenin huzurunu yaşadı.