AK Parti Grup Başkanvekili Muş, Türkiye Çevre Ajansı kurulması; bisiklet yolu, elektrikli scooter ve bisiklet şeritlerine yasal düzenleme yapılması ile elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter kullanabilme yaşının 15 olarak belirlenmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan önemli açıklamalar
12.10.2020 - 12:11 | Son Güncelleme: 12.10.2020 - 12:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Grup Başkanvekili Muş, Türkiye Çevre Ajansı kurulması; bisiklet yolu, elektrikli scooter ve bisiklet şeritlerine yasal düzenleme yapılması ile elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter kullanabilme yaşının 15 olarak belirlenmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Mehmet Muş,
738331 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/738331.aspx
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