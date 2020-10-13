Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bordan lityum üretim atağımızı başlattık. Yerli üretim lityum, elektrikli otomobillerde, telefonlarda ve tabletlerdeki bataryalarda kullanılacak. Yıl sonunda üretime başlayacağız” ifadelerine yer verdi.
Bakan Dönmez: Yerli lityum üretimi yıl sonunda başlayacak
13.10.2020 - 00:05 | Son Güncelleme: 13.10.2020 - 00:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikli otomobiller, telefonlar ve tabletlerdeki bataryalarda kullanılacak yerli lityum üretiminin yıl sonunda başlayacağını duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,yerli lityum,
738446 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/738446.aspx
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