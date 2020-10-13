Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 DEAŞ şüphelisi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından ifadeleri alınan zanlılar hakkında sınır dışı edilme kararı alındı. Suriye’de faaliyet gösteren şahıslardan 4’ünün örgütün sözde savaşçısı olduğu, birinin ise finans işlerini yürüttüğü öğrenildi.
Çankırı’da yakalanan 5 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edildi
13.10.2020 - 00:38 | Son Güncelleme: 13.10.2020 - 00:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çankırı’da terör örgütü DEAŞ’A yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çankırı,DEAŞ,şüpheli,
738451 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/738451.aspx
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