Son dakika haberine göre; İstanbul'da sahte alkol nedeniyle toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul'da sahte alkol operasyonlarında gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.