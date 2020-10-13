Son dakika haberine göre; İstanbul'da sahte alkol nedeniyle toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İstanbul'da sahte alkol operasyonlarında gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.
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Son dakika haberine göre; İstanbul'da sahte alkol nedeniyle toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İstanbul'da sahte alkol operasyonlarında gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul,sahte alkol,