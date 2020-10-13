Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PKK'ya yakın hesaplar "Kürtçe'ye yasak geldi" diyerek sosyal medyayı ayağa kaldırdı. HDP Milletvekili Hüda Kaya "Sizleri bu nefretiniz bitirecek" diye mesaj paylaştı.

Sur Kaymakamlığı, "İddia kurgulanmış bir kara propagandadır. Taziye evinin açık olmadığı, taziye kurulmadığı, mevlid okutulmadığı bütün şahitlerce sabittir" diye açıklama yaptı.



Mardin'in Nusaybin ilçesinde dün, Kürtçe ile Kürtçe mevlid ile hiçbir probleminin olmadığını gözler önüne seren bir manzara yaşandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nusaybin'de şehitleri anma programına katıldı.

İmamlar Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkçe, Arapça ve Kürtçe mevlid-i şerif okudu.

Soylu'nun da aralarında bulunduğu katılımcılar, mevlid-i şerifi dinledi.