Aydın Tabip Odası Başkanlığından Ege Üniversitesi Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören Aydın Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Esat Ülkü'ye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Tabip Odası Başkanımız Op. Dr. Esat Ülkü'yü Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesinin, sevenlerinin ve sağlık camiasının başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.
Ülkü, Ekim'in ilk haftasında yakalandığı Kovid-19 salgınından dolayı tedavi altına alınmıştı.
Aydın Tabip Odası Başkanı Ülkü, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettig
13.10.2020 - 14:03 | Son Güncelleme: 13.10.2020 - 14:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'de tedavi gören Aydın Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Esat Ülkü, yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Aydın Tabip Odası Başkanlığından Ege Üniversitesi Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören Aydın Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Esat Ülkü'ye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Etiketler : Aydın Tabip Odası Başkanı Ülkü,Covid-19,vaka,
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