Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Fatih Dönmez, “Kanuni sondaj gemimiz Mersin/Taşucu’ndan demir aldı ve #Yavuz’u selamlayarak Haydarpaşa Limanı’na yöneldi.
Boğaz geçiş hazırlıklarını burada tamamlayacak olan Kanuni, Karadeniz’e dümen kıracak.”
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Fatih Dönmez, “Kanuni sondaj gemimiz Mersin/Taşucu’ndan demir aldı ve #Yavuz’u selamlayarak Haydarpaşa Limanı’na yöneldi.
Boğaz geçiş hazırlıklarını burada tamamlayacak olan Kanuni, Karadeniz’e dümen kıracak.”
Etiketler : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Fatih Dönmez,