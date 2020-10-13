Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Fatih Dönmez, “Kanuni sondaj gemimiz Mersin/Taşucu’ndan demir aldı ve #Yavuz’u selamlayarak Haydarpaşa Limanı’na yöneldi. 

Boğaz geçiş hazırlıklarını burada tamamlayacak olan Kanuni, Karadeniz’e dümen kıracak.”