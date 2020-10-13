Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anayasa Mahkemesi'nin CHP milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili verdiği hak mahkumiyeti kararı bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yok hükmünde sayılmıştı.

Mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yargılama talebini geri çevirmişti.

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan bu akşam saatlerinde garip bir sosyal medya paylaşımı geldi. Yıldırım, Anayasa Mahkemesi binasının gece vakti çekilmiş resmini paylaşarak "ışıklar yanıyor" ifadesini kullandı.

Yıldırım'ın bu mesajı eski Türkiye döneminde vesayetçiler tarafından sık sık kullanılan "genelkurmayın ışıkları yanıyor" mesajını akıllara getirdi.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Sosyal medya da skandal paylaşıma tepkiler gelmeye başlayınca AYM üyesi Engin Yıldırım kendini " 'Işıklar yanıyor' derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil." paylaşımıyla savunmaya çalıştı.

SKANDAL PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKTİ

Avukat Mustafa Doğan İnal sosyal medya hesabından Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'a tepki gösterdi.

İnal Twetter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

AYM Üyesi Engin Yıldırım eski Türkiye'nin darbeci ve vesayetci günlerindeki "genelkurmayın ışıkları yanıyor" vurugusuna öykünen bu tweeti ile yeni dönemde bosalan vesayet alanlarını "biz" mi dolduracağız demek istiyor acaba?

"AYM ÜYESİ DARBE TEHDİTLERİ SAVURUYORSA..."

Cumhurbaşkanı Baş danışmanı Yiğit Bulut da skandal paylaşıma sert tepki gösterdi.

Yiğit Bulut yaptığı açıklamada "AYM üyesi 'ışıklar yanıyor' diyerek, Büyük Türk Milleti’nin Atatürk’ünü de alet ederek, darbe tehditleri savuruyorsa, söylenecek tek bir cümle var; büyük Türk milleti olarak bekliyoruz, buradayız. Gelmeyen bizi boşa bekleten şerefsizdir!" ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ'NDEN 'IŞIKLARIMIZ HİÇ SÖNMÜYOR' MESAJI

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise AYM üyesi Engin Yıldırım'ın mesajına cevap verildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan "Işıklarımız hiç sönmüyor" şeklinde bir paylaşımda bulunuldu.