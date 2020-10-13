İçişleri Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından “Işıklarımız yanmaya devam ederken” mesajıyla yapılan paylaşımda, “Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 operasyonu kapsamında; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.
Yıldırım 3 Operasyonu kapsamında 6 terörist etkisiz hale getirildi
13.10.2020 - 23:14 | Son Güncelleme: 14.10.2020 - 00:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım 3 operasyonu kapsamında Ağrı’nın Doğubayazıt kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Etiketler : Yıldırım 3 Operasyonu,
738699 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/738699.aspx
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