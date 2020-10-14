Anayasa Mahkemesi (AYM), üye Engin Yıldırım’ın “Işıklar yanıyor” mesajıyla ilgili bir açıklama yaptı. Engin Yıldırım’ın paylaşımın AYM’nin görüşünü yansıtmadığı ifade eden açıklama şöyle: Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun bugün saat 14.00’de toplanması yönünde alınan karardan sonra yaşanan gelişmeler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır: Anayasa Mahkemesinin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesinin kurumsal görüşünü yansıtmaz. Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
AYM'DEN 14 saat sonra "ışık" açıklaması: Üyelerin şahsi paylaşımı bizi bağlamaz!
14.10.2020 - 12:21 | Son Güncelleme: 14.10.2020 - 12:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Anayasa Mahkemesi, Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" tweeti hakkında yaptığı açıklamada, "Bir üyenin şahıs paylaşımı, AYM'nin kurumsal görüşü değildir." dedi.
Etiketler : aym,açıklama,
738826 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/738826.aspx
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