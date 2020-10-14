Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü YPG/PKK, Hatay'da 300 hektar alanın kül olmasına yol açan orman yangınını propaganda çalışmasına dönüştürmüştü. Örgüte yakınlığıyla bilinen "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" adlı örgüt, yangını üstlenmişti. PKK'nın siyasi kolu HDP, buna sesini çıkarmamıştı. Dün aynı partiden bir heyet Hatay'a gitti. Yapılan açıklamada "Heyetimiz Hatay'da incelemelerde bulunuyor: Bu yangınları çıkaranların peşini bırakmayacağız" denildi.