Terör örgütü YPG/PKK, Hatay'da 300 hektar alanın kül olmasına yol açan orman yangınını propaganda çalışmasına dönüştürmüştü. Örgüte yakınlığıyla bilinen "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" adlı örgüt, yangını üstlenmişti. PKK'nın siyasi kolu HDP, buna sesini çıkarmamıştı. Dün aynı partiden bir heyet Hatay'a gitti. Yapılan açıklamada "Heyetimiz Hatay'da incelemelerde bulunuyor: Bu yangınları çıkaranların peşini bırakmayacağız" denildi.
Komediye bak! HDP Hatay'daki yangın yerinde
14.10.2020 - 15:56 | Son Güncelleme: 14.10.2020 - 15:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
HDP heyeti, PKK'ın üstlendiği orman yangınlarını yerinde incelemek için Hatay'a gitti; bir de açıklama yaptı: Bu yangınları çıkaranların peşini bırakmayacağız
Etiketler : hdp,hatay,yangın,
738881 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/738881.aspx
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