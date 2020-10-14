Anayasa Mahkemesi, yerel mahkemenin Enis Berberoğlu kararını ele almak üzere saat 14.00'te toplandı. 3,5 saat süren toplantıda herhangi bir karar alınmadı.
AYM toplantısından karar çıkmadı
14.10.2020 - 17:53 | Son Güncelleme: 14.10.2020 - 17:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Anayasa Mahkemesi, yerel mahkemenin Enis Berberoğlu kararını ele almak üzere saat 14.00'te toplandı. 3,5 saat süren toplantıda herhangi bir karar alınmadı.
Etiketler : AYM toplantısı,
738911 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/738911.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER