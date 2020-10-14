Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Maskesinin koruyuculuğu konusunda yeni veriler ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü dünyada gribin azalmasını maske sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine bağlamaktadır. Ekim ayındayız, gribin en yoğun olduğu aylara girdik. Tedbirler uyarsak iki hastalıktan birden korunacağız. Tedbirlerden vazgeçildikçe salgının tırmanışa geçtiğini hem ülkemizde hem dünyada görüyoruz.

Türkiye'nin en zengin ülkeler arasında olmamasına rağmen salgında en cömert ülkelerden biri olduğunu vurgulanıyor. DSÖ Türkiye Raporundan sonra Avrupa Birliği ilerleme raporuna da değinmek istiyorum. Raporda şu ifadeler yer almıştır: Türkiye'nin sağlık sistemi Covid 19 salgının gereklerini sağlayacak güçtedir. Türkiye'nin sağlık sistemi herkese ücretsiz test ve tedavi imkanı sağlamıştır.

Temmuz ayından itibaren normalleşme dönemine geçtik. Ülkeler arasında gidiş gelişmeler başladı. Taramaları havaalanlarında, asker sporcu vb gruplara yapıyoruz. Pandeminin ileri aylarında yurt dışına gidip gelenler, salgına karşı duyarlı olduğumuzu gösteriyor.

Bugüne kadar hava yoluyla yurt dışına gidenlere yaptığımız test sayısı 490 bin 480'dir. Bu taramalarda 1226 kişide test pozitif çıkmıştır.

"15 EKİM'DE SAHA TARAMASINA YENİDEN BAŞLAYACAĞIZ"

15 Ekim'de saha taramasına yeniden başlayacağız. Belirtisiz olduğu halde testi pozitif çıkan vakaları tespit etmiş olacağız.

Testi pozitif çıkanların ve temas halinde olduklarının izolasyon kullarına uyması şarttır. Bakanlığımız her bir il için risk yönetimi rehberi oluşturdu. Girip çıkacağınız yerin risk durumunu HES ile öğrenebilirsiniz. HES güncel verileri içeren bir nevi haritadır.

Maske bazı bilim adamlarınca aşı benzeri bir konu olarak kabul edilmelidir. Aşı salgına karşı tam bir güvence olarak görülmemelidir. Aşı yaygın olarak yapılabileceği güne kadar kendini virüsten koruyabilenler için bir çare olacaktır. Aşı kendisini virüsten koruyamayanlar için çare değildir. Virüsün yol açtığı hastalık ve tedavisi hakkında çok daha bilgi sahibi olmakla birlikte risk tabana yayılıyor.

Salgınlar yerinde müdahale gerektirir. Son 6 hafta ziyaretlerde bulunduk. Son bir hafta içinde içinde İstanbul, Bursa, Denizli ve Kahramanmaraş'ın olduğu illerde vaka artışları oldu.

AŞI ÇALIŞMALARI

Aşı çalışma grubunda aşı çalışmalarını doğrudan yürüten uzmanlar bulunmaktadır. Ortak çalışmamız şu an 4 farklı aşı üzerinde çalışmaktadır. Sonuca aynı derecede yaklaşmamış olsa da benzer çalışmalar vardır. 2 aşı insan deneyleri aşamasına yakındır.

TÜBİTAK öne çıkan aktörler arasındadır. Sizlerden bilim insanlarımıza inanmanızı ve tedbirlere uymanızı istirham ediyorum. Aşı yaygın olarak yapılabileceği güne kadar kendini virüsten koruyabilenlere çare olacaktır, kendisini koruyamayanlar için çare değildir

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 1671 yeni hasta tespit edildi. 57 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19 ağır hasta sayısının 1418 olduğu son 24 saatte 1396 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 298 bin 368'e yükseldi.

ARTIŞ VE AZALIŞ OLAN İLLER

İstanbul'da 1 ayda artış yüzde 50 oranında Ankara azalma yüzde 60 kadar oldu. Son 3 günde bir artış görüyoruz. İzmir bir ay yüzde 50 azalış. Bursa'da bir artış var. Balıkesir'de yüzde 50'ye yakın artış.

SORU - CEVAP

(Ek tedbirler gelecek mi?) Bilim Kurulumuzun, 'evlerde 10 kişiyi geçmemek' şeklinde aile içi temasın azaltılması tavsiyesi oldu. Artış olan illerde tedbirlere uymakla filyasyonu iyi yapmakla sonuç alındığını iyi biliyoruz. Şu an kısıtlama anlamında bir tedbir düşünmüyoruz.

(Koronavirüs tablosu) Türkiye olarak pandemideki mücadelemizi vaka-hasta kavramlarına indirgeyerek gölgelemeyelim. Tablo temmuz ayından beri gündeme gelen ve bizim hasta olarak tanımladığımız semptomu olan ve testi pozitif olan kişiler olarak tanımlandı.

Testi pozitif olan herkesi izole ediyoruz.

(Yüz yüze eğitim) Bu 2 haftalık süreçte biz salgının seyrini bilmek istiyoruz. Yüz yüze eğitim ile yaş grubundaki dağılımın nasıl

şekillendiğini gördükten sonra değerlendirme yapacağız.

(Aşı çalışması) Bir aşının dolumu bugün bitti. Bu dönemde aşı yapılacak kişilerin çalışması yapılacak. Çok yakınız.