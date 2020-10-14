Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre, son 24 saatte 57 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 9 bin 14’e yükseldi. Bugün toplam 115 bin 328 test yapılırken, 1671 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 340 bin 450 oldu. Bugün iyileşen 1394 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 298 bin 368'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,9, toplam ağır hasta sayısının ise 1418 olduğu açıklandı.