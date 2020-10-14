İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından, Hakkari Marinos kırsalında 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Soylu, “İki masum sivili katletmişlerdi Hakkari’de Kato Marinos’ta istihbarat, operasyon, tam isabet, 8 terörist öldürüldü. İçimiz soğumadı. Katledenlerden hesap sorulacak” ifadelerini kullandı.
Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi
14.10.2020 - 20:39 | Son Güncelleme: 14.10.2020 - 20:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Marinos kırsalında 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kaynak: AA
Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,Hakkari,terörist,
738938 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/738938.aspx
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