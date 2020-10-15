Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'in Foça ilçesinde 17 Nisan 2017 tarihinde büyük bir orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler büyüdü. Yangın 24 saatte kontrol altına alınabildi. 100 hektarlık alan zarar gördü. Bazı kesimler ormanın rant için bilinçli şekilde yakıldığını iddia etti. Ancak olayda PKK parmağı çıktı.

Orman Bakanlığı bölgenin yeniden yeşillendirileceğini açıkladı.

Ve Kızıldağ ormanı küllerinden doğdu.

Foça'daki ormanın son halini Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, sosyal medya hesabından paylaştı.

Karacabey "Foça'da 2017 yılında meydana gelen yangının ardından dikilen 190 bin fidanla geleceğe nefes olduk. Daha yeşil yarınlar için emeği geçen meslektaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

Geçtiğimiz hafta da Hatay'da korkunç bir yangın çıktı. Bazı kesimler yine "yangın bilinçli" dedi. Ama olayı terör örgütü PKK üslendi. Orman Bakanlığı, bölgenin yeniden yeşillendirileceğini açıkladı.