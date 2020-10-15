Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Korona virüs salgını sebebiyle bir hayli zor şartlarda yürütülüyor olsa da akademik eğitim ve öğretimin kesintisiz devam etmesi çok önemlidir. Uzaktan eğitim tecrübesi elbette değerlidir, ama örgün eğitimin yerini tutmayacağı açıktır. İnşallah mümkün olan en kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

“Ücretsiz eğitim hayalini gerçeğe dönüştürdük”

Hükümete geldiklerinde söz verdikleri gibi 81 ilin tamamında üniversite kurulmasını sağladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye, uzun yıllar boyunca eğitimin her kademesiyle birlikte yükseköğretimde de sıkıntımlar yaşamıştır. Gençlerimiz ve aileleri sadece belli şehirlerimizde bulunan üniversitelere ulaşabilmek için büyük fedakarlıklara katlanıyorlardı. Belki gafletten, belki kasıttan kaynaklanan sebeplerle üniversitelerin yaygınlaştırılmasına, gençlerimizin yükseköğretime erişiminin kolaylaştırılmasına engel olunuyordu. Hatta mesleki eğitimin önüne kesilerek bu çarpıklık daha aşağı kademelere doğru genişletiliyordu. Hükümete geldiğimizde ülkemizin her şehrinde üniversite kurma sözü verdik. Bu adımı attığımızda birilerinin nasıl tepki gösterdiğini, telaşlandığını dün gibi hatırlıyorum. Milletimizin desteği ve Meclisimizin gayretleri ile sözümüzü tuttuk, 81 ilin tamamında üniversite kurulmasını sağladık. Bugün ülkemizde faaliyet gösteren toplam 207 kamu ve vakıf üniversitemiz, 176 bin akademik personeli ile 8 milyon 267 bin öğrencimize eğitim öğretim veriyor. Üniversitelerimizin kontenjanlarının artması, giriş sınavlarındaki yığılmanın önüne geçti. Bunun yanında, bizim neslimiz dahil ülkemizde çok uzun yıllar boyunca gençlerin en büyük itiraz konusu olan harçları da biz kaldırdık. Ücretsiz eğitim hayalini gerçeğe dönüştürdük. Türkiye, kamunun tamamen ücretsiz yükseköğretim hizmeti verdiği dünyadaki nadir ülkeler arasındadır. Hiçbir evladımızın maddi imkansızlıklar sebebiyle yükseköğretimden mahrum kalmaması için yurtların kapasitesini artırmakta geç kalmadık ve süratle herkese burs veya kredi vermeye kadar pek çok yeniliğe imza attık. Bugün yurtlarımızın kapasitesi 700 bine, burs ve kredi alan öğrenci sayısı da 1 milyon 600 bine yaklaştı” diye konuştu.

“Üniversitelerimizin akademik cazibesini artıracak çalışmaları hızlandırıyoruz”

İhtisaslaşma başta olmak üzere üniversiteleri belirli alanlarda marka yapmaya yönelik çok sayıda programı hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, “En büyük özlemimiz de bu. Üniversitelerimizi araştırma üniversiteleri, bölgesel kalkınma odaklı üniversiteler gibi farklı misyonlar üstlenen yapılar halinde geliştirmeye çalışıyoruz. Böylece illerimizdeki üniversitelerimiz tek tip eğitim yapmak yerine şehirlerinin, bölgelerinin ve ülkenin ihtiyacına göre farklı alanlarda gelişen bir yapıya kavuşma yolunda ilerlemeye başladı. Bugün, 2006 yılından sonra kurulmuş üniversitelerimiz arasında dünyada ilk 800’ün arasına girmeyi başaranlar olduğunu görüyoruz. Dünyanın pek çok yerinde yabancı öğrenci sayısı azalırken ülkemizde bu rakamın 200 bini aşmış olması Türkiye’ye duyulan güvenin ifadesidir. Biz de bundan gerçekten mutluluk duyuyoruz. Bu güveni boşa çıkartmamak için üniversitelerimizin akademik cazibesini artıracak çalışmaları hızlandırıyoruz” şeklinde konuştu.

“YÖK Anadolu Projesi”

YÖK tarafından hazırlanan yeni bir projenin müjdesini paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “YÖK Anadolu Projesi. Bu adla başlatılan çalışma, Anadolu’daki yeni gelişen üniversiteleri nispeten daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek eksikliklerin hızla giderilmesini hedefliyor. Böylece gelişmiş üniversitelerimizin alt yapısı, yetişmiş akademik kadrosu ve birikimi Anadolu’daki henüz yolun başında olan üniversitelerimizin istifadesine açılmış olacaktır. Aynı şekilde eşleşme yapılan üniversitenin öğrencileri, diğer üniversitenin programlarına iştirak edebilecektir. İnşallah bu programı bu akademik yılın ikinci döneminden itibaren hayata geçiriyoruz” dedi.

Bir başka önemli adımın daha haberini veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Salgın döneminde kıymeti daha iyi anlaşılan bir başka önemli adım da YÖK Sanal Laboratuvar Projesi'dir. Bu proje ile fen, mühendislik, eczacılık gibi fakültelerin programlarında yer alan genel kimya ve fizik laboratuvarı dersleri sanal ortamda verilebilecektir. İlk olarak Dijital Dönüşüm Projesi’nde yer alan 24 üniversitede başlayacak bu çalışmadan 15 bin öğrenci yararlanabilecek.”