Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 66 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 9 bin 80’e yükseldi. Bugün toplam 116 bin 103 test yapılırken, 1693 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 342 bin 143 oldu. Bugün iyileşen 1311 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 299 bin 679'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,9, toplam ağır hasta sayısının ise 1408 olduğu açıklandı.

“Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Toplamda 12 milyondan fazla test yapıldı. Bugün tespit edilen 1693 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor. Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz. Kazanan biz olacağız” ifadelerine yer verdi.