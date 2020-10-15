Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman basını, işgalci Ermenistan kuvvetlerinin Azerbaycan topraklarında sivillere yönelik saldırılarına sessiz kalmayarak desteğini duyuran Mesut Özil'in paylaşımından rahatsız oldu.

Azerbaycan'ın topraklarını işgalci Ermenistan kuvvetlerinden geri almak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ederken, Türkiye, kardeş ülkeye verdiği desteğe devam ediyor.

Ermenistan'ın ateşkes anlaşmasını dahi ihlal ederek sivil yerleşkelere yaptığı saldırılar karşısında sessiz kalamayan isimlerin başında gelen dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla, adalet ve barış çağrısında bulundu.

"AZERBAYCAN'IN DERDİ BİZİM DERDİMİZ"

Twitter hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Azerbaycan'ın derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir" sözüyle yaptığı paylaşımın ardından, "Dağlık Karabağ bölgesi, uluslararası olarak Azerbaycan'ın bir parçası olarak kabul ediliyor ama illegal şekilde işgal edilmiş durumda. Ermenistan'ı Birleşmiş Milletler'in kararına uymaya ve silahlı çatışmaya son vermeye çağırıyorum" ifadeleriyle Ermenistan'ı kınayan ve barış çağrısında bulunan Özil, Alman basınını rahatsız etti.

"ÖZİL, ERDOĞAN'IN ELÇİLİĞİ YAPIYOR"

Birçok konuda endişesini dile getirmekten çekinmeyen Özil, Türkiye karşıtı basın tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.Alman basını, "Mesut Özil Erdoğan'ın elçiliğini üstlendi" başlıkla yazısında, Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la olan yakınlığından duyduğu rahatsızlığı gözler önüne serdi.