Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, İstanbul’da bazı ilçelerde Suriye ve Irak gibi çatışmalı ülkelerle irtibatlı DEAŞ üyeleri olduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından alınan gözaltı kararının ardından harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu gece erken saatlerde 10’a yakın ilçede eş zamanlı operasyon başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında radikal terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan üçü Türk, 14’ü ‘yabancı terörist savaşçı’ (YTS) niteliğindeki 17 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt üyelerinden bazılarının yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyonun devam ettiği ve baskınların yapıldığı adreslerdeki arama faaliyetlerinin sürdüğü kaydedildi.

Eş zamanlı baskınlarda şu ana kadar kaç DEAŞ üyesinin yakalandığı ise henüz ayrıntılı olarak belirtilmedi.