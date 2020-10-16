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MLKP terör örgütüne gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalandı
16.10.2020 - 12:12 | Son Güncelleme: 16.10.2020 - 12:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce MLKP terör örgütü açık alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten aralarında sorumlu seviyede örgüt mensuplarının da bulunduğu 4 hedefe yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı
Etiketler : MLKP,terör örgütü,operasyon,
739354 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/739354.aspx
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