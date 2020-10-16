Terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu A.H.D.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlı sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Irak uyruklu A.H.D.D, 14 Ekim'de Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin operasyonunda DEAŞ'a üye olduğu iddiasıyla kaldığı evde gözaltına alınmıştı.
Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi
16.10.2020 - 15:23 | Son Güncelleme: 16.10.2020 - 15:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
Etiketler : niğde,deaş,ırak,
739408 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/739408.aspx
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