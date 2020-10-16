Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Kozmik Oda" kumpası davasına ilişkin çoğunluğu polis olmak üzere 82 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, 28 sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 2 yıl 1 ay ile 10 yıla kadar hapis cezası verdi.