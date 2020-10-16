Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Kozmik Oda" kumpası davasına ilişkin çoğunluğu polis olmak üzere 82 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, 28 sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 2 yıl 1 ay ile 10 yıla kadar hapis cezası verdi.
FETÖ'nün 'Kozmik Oda' kumpası davasında karar açıklandı
16.10.2020 - 16:50 | Son Güncelleme: 16.10.2020 - 17:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ'nün Kozmik Oda soruşturmasında TSK personeline kumpas kurulmasına ilişkin davada 28 sanık, 2 yıl 1 ay ile 10 yıl arasında hapse mahkum edildi.
Etiketler : fetö,kozmik oda,mahkeme,
739427 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/739427.aspx
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