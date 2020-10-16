Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Kozmik Oda" kumpası davasına ilişkin çoğunluğu polis olmak üzere 82 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, 28 sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 2 yıl 1 ay ile 10 yıla kadar hapis cezası verdi.