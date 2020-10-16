Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 14 Ekim'de görülen karar duruşmasında savcı tekrarladığı mütalaasında, Şeker'in "haksız tahrik altında kasten adam öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve haksız tahrik indiriminin en üst seviyeden uygulanmasını talep etmişti.



Mahkeme ise Şeker'in "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına, cezanın haksız tahrik indirimiyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmesine karar vermişti.



Başsavcılık itirazda bulundu

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, dosya kapsamı, deliller ve olayın oluş şekli değerlendirildiğinde Şeker'e verilen haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiği talebiyle Konya Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulundu.



İtiraz, üst mahkeme tarafından değerlendirilecek.

Kadir Şeker'den "Bugün yine olsa yapar mıydın?" sorusuna dikkat çeken cevap Konya’da, sevgilisi Ayşe Dırla’yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran’a engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan 20 yaşındaki Kadir Şeker, ‘kasten adam öldürme’ suçundan 15 yıl hapse çarptırıldı. Duruşmadaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı 12,5 yıla indirdi. Kamuoyu ve hukukçuları ikiye bölen tartışmalı cinayet davasını, Türkiye Gazetesi Muhabiri Mahmut Özay, Şeker'in avukatı olan Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ ile görüştü.