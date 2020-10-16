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Şırnak'ta 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
16.10.2020 - 21:10 | Son Güncelleme: 16.10.2020 - 21:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı:"Yıldırım -13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; Şırnak Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir"
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,terörist,
739482 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/739482.aspx
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